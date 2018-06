3977 : Allo Maltraitance, une nouvelle campagne de communication

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des plus âgés, le 15 juin, la Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA) et ses partenaires lance des spots télévisés pour dire "Ca suffit : stop aux abus de personnes vulnérables".





Sensibiliser les proches aidants



Sur le ton de la confidence, le premier spot TV met en scène le présentateur télé Jérôme Bonaldi qui raconte la honte de son père abusé par un vendeur à domicile.

La Fiapa a fait appel à des acteurs, chanteurs, sportifs, tous bénévoles, qui joueront le jeu, afin que chacun ouvre les yeux sur ces risques d'abus.

L'enjeu : identifier ou reconnaître une situation à risque de maltraitance dans son environnement (famille, voisinage, milieu professionnel) et faire appel au 3977, numéro d'appel national d'écoute et de lutte contre la maltraitance des plus âgés.

Le dernier rapport de la Fiapa pointe ces maltraitances financières, véritable fléau silencieux qui se traduit par des abus, vols, escroqueries, ventes forcées. Les victimes âgées, plus isolées, plus fragilisées sont des proies faciles, d'autant que les personnes abusées, honteuses, tardent souvent à dénoncer les abus.

La campagne de communication vise donc les proches aidants, qui doivent rester en alerte pour protéger leur proche et réagir en cas d'abus.





Faire passer le message



Le programme a été soutenu par France 3, l'agence régionale de santé Normandie et aussi l'Ehpad Les Aubépins à Maromme (76).

Il va décliner de très courts spots aux textes poignants sous forme de confidence.

L'objectif est d’impacter le public et faire prendre conscience de ces risques d'abus.

Les spots seront diffusés à des horaires de grande écoute.



Voir le premier spot sur France 3 Normandie avec Jérôme Bonaldi.