The Book Club au cinéma : oser vivre sa sexualité en vieillissant

Elles ont grandi. Elles ont vieilli. Quatre vieilles copines de soixante ans (et beaucoup plus) se réunissent chaque mois autour d'un livre, dans leur club de lecture. Jane Fonda choisit le Best Seller "50 nuances de Grey". L'occasion de bousculer la vie bien rangée de ces dames.

Le film "The Book Club", de Bill Holderman, en salle actuellement, ose aborder le tabou de la sexualité aux âges avancés.





Oser y croire

Vieilles, debout, amoureuses

Oser croire à l'amour, à la rencontre... et plus si affinité. C'est le message de cette jolie comédie où Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen s'en donnent à coeur joie. Il y a celle qui retrouve son premier amour (et n'ose plus y croire). Celle qui ose les sites de rencontres. Celle qui tente de raviver la flamme de son couple. Et enfin celle qui tombe sur un nouvel hidalgo, contre-carrée par l'amour ultra-protecteur (et étouffant) de ses filles.La comédie magnifie la vie, la flamme, debout jusqu'au bout. Ces coeurs plus âgés continuent de battre. Et l'envie d'amour, de tendresse, de regards, d'attentions ne semble pas se tarir, tout comme l'envie d'avoir envie. L'envie d'aimer et si possible d'être aimé.Même pour très peu de temps. Même si cela fait souffrir. Au grand dam parfois de ses proches.Après "Et si on vivait tous ensemble" sur la cohabitation entre vieux copains, Jane Fonda continue de grandir, de vieillir, debout.Voir la bande annonce de "The Book Club" encore dans 400 salles