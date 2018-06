Dossier : des outils pour apprendre à se servir d'un ordinateur

Même si la fracture numérique tend à se réduire, les deux tiers des Français qui ne se connectent jamais à internet sont des seniors. Pour lutter contre l’exclusion numérique, les initiatives se multiplient sur les territoires, mais aussi en ligne : gros plan sur Les bons clics, une plateforme maline et gratuite pour aider tous ceux qui le souhaitent à s’approprier les outils d’aujourd’hui.



Conçus par la start-up sociale WeTechCare (liée à Emmaüs Connect), Les bons clics s’adresse à la fois aux apprenants et à ceux qui les accompagnent.



La partie grand public du site est en accès totalement libre, la partie « professionnels » est elle aussi gratuite mais nécessite une inscription.



Les particuliers y trouveront des tests de niveau, des initiations en ligne mais aussi des « fiches coup de pouce », qui expliquent pas à pas comment utiliser certains services : le site de La Poste, de l’Assurance retraite et l’application de communication WhatsApp.



Dans la partie professionnelle, des trames pour construire et animer des ateliers, une cartographie des associations et lieux ressources sur le numérique, des pas à pas pour aider un internaute novice à se servir du site des impôts, de Pôle emploi et de la caisse d’allocations familiales (Caf).



Lancée il y’a moins d’un an, la plateforme Les bons clics est déjà en lien avec un millier de structures, d’association qui œuvrent pour l’inclusion numérique. De nouveaux outils seront mis en ligne au fur et çà mesure, pour accompagner un maximum de personnes vers le numérique.



Se rendre sur la plateforme Les bons clics