Eragny (95) : 10 ans après son ouverture la maison Solemnes toujours au top sur le lien social !

Pour marquer son 10ème anniversaire, la résidence Solemnes a ouvert grand ses portes à un large public. L’occasion, pour son directeur Louis Nouvel et les professionnels de l’établissement de montrer la diversité des activités sociales, relationnelles et culturelles qui permettent aux résidents de rester en lien avec le monde qui les entoure.



Une démarche portée par les fondateurs de ce groupe familial, Jean-Paul et Chantal Gire, soucieux de favoriser l’expression et l’estime de soi des résidents qu’ils accueillent, et qui anime les 4 établissements qu’ils gèrent en Ile-de-France.



A Eragny, l’animation c’est l’affaire de tous : les soignants et les familles participent aux projets coordonnés par l’animatrice. Il n’y a que l’embarras du choix pour les résidents :



L’atelier théâtre mis en place depuis 2 ans qui fonctionne tous les mercredis. Stimulés et fiers les résidents sont déjà montés deux fois sur scène et se préparent pour une troisième représentation au Théâtre de l’Usine à Eragny.

Autre activité phare, l'atelier bricolage animé par le responsable de la maintenance de l'établissement. Ici les résidents fabriquent différents objets décoratifs qui sont vendus au grand public deux fois par an en juin et lors du marché de Noël (y compris les personnes malades Alzheimer). Le bénéfice de ces ventes permet de financer des actions collectives pour les résidents : sorties, restaurants, voyages…

Pour rompre le quotidien, des « sorties extraordinaires » sont proposées : un déjeuner au restaurant avec les familles et les professionnels, des séjours de vacances au bord de la mer… Des temps forts pour chacun !

Faire son lit, mettre la table, faire la soupe, sortir faire les courses … autant d'actes que l'on fait chez soi mais qui peuvent se perdre quand on rentre en institution. Ici les professionnels laissent le temps aux résidents de faire au maximum, comme à la maison, les tâches qui leur procurent du plaisir et le sentiment qu'ils sont toujours utiles.

« C’est important pour les équipes et moi-même de laisser faire à la personne ce qu’elle peut encore faire elle-même », précise le directeur Louis Nouvel. « Tous les professionnels y sont attentifs et à Solemnes on les y encourage ».Rester acteur de son projet de vie, jusqu’au bout de la vie, c’est le crédo des équipes qui regorgent d’idées et de passion pour faire de leur établissement