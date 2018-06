Dossier : conseils pour mieux communiquer avec une personne malade d'Alzheimer

Avec l’évolution de la maladie, la communication peut se faire de plus en plus difficile entre une personne atteinte d’Alzheimer et ses proches. Conseils pour maintenir le lien, indispensable au bien-être de chacun.



Savoir entrer en communication : se placer en face, dans le champ de vision de la personne malade. Beaucoup d’entre elles ne voient plus sur les côtés.



Etablir un lien physique : prendre la main de la personne, lui caresser doucement démonte vos intentions pacifiques. Le toucher est aussi une forme de communication et d’apaisement, à condition qu’il ne prenne pas votre interlocuteur par surprise.



Adopter une expression souriante : plus que leur sens, c’est la façon dont les mots sont prononcés qui transmet le message.



Opter pour un message simple : une idée à la fois, des questions qui appellent un oui ou un non, des phrases claires et concises.



S’aider si besoin de gestes, d’images, montrer l’objet dont on parle, la façon dont il s’utilise…



Rester calme : montrer son exaspération à la moindre erreur, se livrer à des paroles ou des gestes d’énervement aboutit à rendre l’interlocuteur malheureux, peut engendrer de l’agitation…



Il faudra sans doute déployer des trésors de patience, mais petit à petit, de nouveaux réflexes se mettront en place.



Et pour faire face aux difficultés du quotidien, les associations de familles et d’aidants peuvent aider grâce à des formations, des groupes de parole, des rencontres (voir leurs coordonnées sous cet article).







Source de l’infographie : Hoplavie

Le blog de la marque de « solutions adaptées pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer » propose toute une série de ressources pour les aidants : outils pour identifier et évaluer la douleur, recettes en images, pictogrammes…





