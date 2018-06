A voir : un film sensible pour valoriser les aidants de malades d'Alzheimer

Si le titre peut sembler incongru, Le Slip réussit le tour de force de mettre en lumière en moins de deux minutes la complexité du quotidien de ceux qui aident une personne touchée par la maladie d’Alzheimer, avec subtilité et tendresse.



Le court-métrage débute sous un abri de bus. Un père et son fils, en route pour la piscine, y attendent par une belle journée ensoleillée. Le plus âgé, malade d’Alzheimer, a quitté la maison sans pantalon.



A travers la conversation des deux protagonistes, l’agence Ici Barbès, qui a réalisé le film pour France Alzheimer, arrive à la fois à faire transparaître toutes les difficultés du quotidien des aidants, mais aussi leur rôle essentiel et l’importance de les accompagner, les former.



Le Slip sera diffusé ces prochaines semaines et accompagné d’un manifeste dénonçant les préjugés et les discriminations à l’encontre de la maladie et des malades.