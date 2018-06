Les bienfaits des animaux auprès des plus âgés... à domicile aussi !

De plus en plus reconnu, l’impact positif des animaux sur le quotidien des personnes âgées conduit chaque jour de nouveaux lieux de vie à faire entrer les compagnons à deux ou quatre pattes entre leurs murs. Derniers exemples en date, la résidence Massy-Vilmorin dans l’Essonne et la ville de Cambrai, avec une initiative pour le moins originale…



Chats, chiens et autres canaris trouvent de plus en plus leur place au sein des maisons de retraite françaises.



Et pour cause : la présence d’un animal permet de renouer la communication, stimuler le langage, réactiver la mémoire, responsabiliser les résidents… et tout simplement améliorer leur bien-être.



A Massy-Vilmorin, c’est la ferme qui s’est invité auprès des résidents, qui ont pu profiter de quelques heures en compagnies des poussins, lapins, poulets et autres animaux de basse-cour.



Convaincu également de l’importance d’avoir un animal dans sa vie si on le souhaite, et ce à tout âge, le maire de Cambrai François-Xavier Villain a lancé en octobre 2017 un dispositif innovant, rapporte France 3 Hauts-de-France.



En lien avec un refuge local, la municipalité propose un « prêt longue durée » d’animaux de compagnie aux plus âgés.



Il ne s’agit pas d’adopter à proprement parler l’animal, mais de le garder chez soi et d’en prendre soin aussi longtemps que l’on peut et que l’on veut.



En cas d’hospitalisation par exemple, l’animal retourne au refuge. Un système jugé très satisfaisant, qui pourrait prochainement être étendu à d’autres communes.





Voir le reportage de Myriam Schelcher pour France 3 Hauts-de-France



