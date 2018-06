Comment sont décomptés les jours du congé de proche aidant ?

La question de Françoise T.

Je m’interroge au sujet du congé de proche aidant : comment est calculée la période de un an qui constitue la durée maximale pendant laquelle ce congé peut être pris ?Dans l'hypothèse où l'aidant prend un jour par mois, le congé s'arrête-t-il au bout d'un an soit 12 jours de congé proche aidant ou se prolonge-t-il jusqu'à un nombre de jours correspondant à une année (365 jours ou 365 jours - les jours de week-end ) ?La durée d’an que vous mentionnez s’entendSachant qu’en l’absence de convention ou accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par convention ou accord de branche, l(code du Travail).Si l’aidant est dans ce cas (pas de convention ou d’accord spécifique sur le sujet), il peut par exemple prendre 3 mois la première année, 3 mois la deuxième, 3 mois la troisième et 3 mois la quatrième. Il aura alors épuisé ses droits.en jours ou en semaine (prendre un jour par semaine par exemple).