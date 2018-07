La coupe du monde de football mobilise tous les âges

La Coupe de Monde de Football en Russie mobilise toutes les générations. Des plus jeunes aux plus âgés en passant par les aidants, l'envie de supporter les Bleus dépasse les âges et les handicaps.





Fans de foot en maison de retraite

Drapeaux bleu-blanc-rouge faits main

Et pour tous jouer aux Bleus : le walking football

Les résidents de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Mimosas à Commequier en Vendée (Label Humanitude), les résidents choisissent des plateaux repas (bière, pizza, chips, glace..) pour ne pas rater les match sur grand écran.L'animatrice Emilie Julien nous raconte que "les résidents sont à fond dans le mondial 2018". Certains résidents, dans leur projet d'accompagnement personnalisé (PAP) ont souhaité assister à un vrai match."Nous sommes en discussion avec le stade de la Beaujoire à Nantes, pour aller supporter le FC Nantes. Une association de supporters du FC NANTES « Les rolling stars » offre même des places qui permettront aux résidents de vivre un moment riche en émotions, dans une ambiance de vrais supporters !" s'enthousiasme Emilie Julien.Le Télégramme de Brest raconte qu'à l’"Ehpad de Kerallan, chapeaux, drapeaux et tee-shirts tricolores sont de sortie pendant la Coupe du monde de football. Les résidents, entraînés par les équipes de soins et de restauration, sont très motivés pour soutenir l’équipe de France. À chaque match, dans une ambiance joueuse et colorée, ils sont aussi entre quinze et vingt à être devant l’écran. De nombreux souvenirs remontent à la surface, ce qui agrémente joyeusement les retransmissions."Aux Aubépins à Maromme près de Rouen, France Bleu a suivi les résidents qui ressortent les photos de la coupe du Monde de 58. Un résident de 91 ans, entraîneur au club de football de Maromme, est un passionné du ballon rond.D'autres personnes, malades Alzheimer, chantonnent en tricotant des drapeaux bleu-blanc-rouge. Chacun attendent le coup d'envoi de chaque match de l'équipe de France de pied ferme !Né en Angleterre en 2011, le walking football, ou football en marchant , a rapidement trouvé son public, avec plus de 1200 clubs recensés dans le pays. Ce sport imaginé pour les plus de 50 ans tente aujourd'hui une percée dans l’Hexagone.Rendez-vous vendredi 6 juillet 16 heures pour France-Uruguay !