Aidants : la santé à l'honneur en 2018

Pour mieux aider les autres, indispensable de prendre soin de soi. D’autant que bien souvent, la relation d’aide épuise : près un aidant sur deux déclare souffrir de problèmes de santé qu’il n’avait pas avant d’être aidant. A la demande des premiers concernés, cette thématique a été retenue pour être mise à l’honneur lors de la journée des aidants 2018.



Selon une enquête menée par l’Association française des aidants, 61 % des aidants sont sujets aux troubles du sommeil, 63,5 % déclare souffrir de douleurs physiques depuis qu’ils sont aidants et près de 25 % confient avoir augmenté leur consommation de médicaments.



Un véritable enjeu, dont sont bien conscients les aidants : ce sont leurs votes qui ont fait de la santé la thématique de la journée nationale des aidants.





3 mois pour se mobiliser

: il est d’ores et déjà possible d’inscrire les événements organisés partout en France à cette occasion sur le site de la journée.Par ailleurs, le collectif Je t’aide, porteur de la journée nationale des aidants, mets à la disposition des organisateurs unecomplète : guide de l’organisateur, contacts locaux, éléments graphiques…: l’Association française des aidants relancera dans les mois à venir ses actions liées à la santé (programme d’éducation thérapeutique du patient et ateliers santé).