Canicule : se protéger de la chaleur en restant connecté

Cette année encore, les températures atteignent des sommets, rendant le quotidien difficile pour les personnes fragiles, âgées. Conseils pour se protéger de la chaleur sans pour autant rester enfermé chez soi.



Bien sûr, quand le mercure monte, des mesures s’impose à l’intérieur : fermer les volets et les fenêtres orientés côté soleil, humidifier l’atmosphère, aérer et créer des courants d’air…



Mais sortir, ne pas s’isoler reste essentiel, même en cas de vague de chaleur.



En évitant les heures les plus chaude de la journée (entre 11 heures et 20 heures), il est possible de trouver du frais en se rendant au cinéma, à la bibliothèque, au musée, à la piscine… et même au supermarché ou dans les églises.



La mairie de Paris a ainsi dressé la carte des « îlots de fraîcheur » accessibles jour et nuit dans la capitale, à consulter ici. Sur le même principe, Lyon propose des « parcours canicule ».



Lors des pics de chaleurs, la mairie peut aussi mettre à la disposition des personnes âgées ou fragiles des salles climatisées : n’hésitez pas à appeler pour être tenu informé, et vous faire inscrire sur la liste municipale des personnes vulnérables à la chaleur.





En résidence seniors et maisons de retraite aussi

La téléassistance, pour garder le lien malgré tout

De plus en plus de maisons de retraite et autres résidences pour seniors ouvrent leurs portes à toutes les personnes âgées isolées pour qu’elles puissent se rafraîchir tout en maintenant des relations sociales.C’est le cas notamment des résidences Orpea ou des établissements Amapa (Moselle, Saône-et-Loire et Haute-Savoie). Contactez le Clic ou la mairie pour savoir s’il en existe près de chez vous.Si les sorties sont vraiment très pénibles, pourquoi ne pas investir dans un système dePour se rassurer mais surtout pour pouvoir échanger, de jour comme de nuit, avec un opérateur formé : en matière de téléassistance, moins de 10 % des appels correspondent à des situations d’urgence Dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, l’opérateur Présence verte offre trois mois de téléassistance aux personnes vulnérables durant les mois d’été, en partenariat avec les institutions locales (mairies, etc.) : une bonne occasion de tester !Et pour toute question,est accessible gratuitement au, tous les jours de 9h00 à 19h00.