Luxembourg : un trail 100 % dédié aux personnes à mobilité réduite

Intergénérationnel, international, interculturel : pour son premier trail, la résidence pour personnes âgées Op der Waassertrap à Belvaux (Luxembourg), a réuni des dizaines de personnes, valides et moins valides, pour un après-midi de sport et de fête.

Dans le cadre de la kermesse de Belvaux, la résidence pour personnes âgées de la commune organisait samedi dernier une course nature en bécasine, ces fauteuils tout terrain.

Au programme, une boucle de 4 kilomètres à travers le parc Belval et la forêt du Gaalgebierg, à parcourir deux fois, mais aussi une marche ouverte à tous, sur le même circuit, pour le plaisir de se rencontrer.



Sept personnes à mobilité réduite, accompagnées chacune de huit coureurs ont participé au trail, raconte Alain Didier, le kinésithérapeute de la résidence : « 4 résidents de notre Ehpad, un résident d’un Ehpad belge, un patient hémiplégique d’un centre de rééducation gériatrique et un résident d’un service résidentiel pour adultes porteurs de polyhandicaps », précise-t-il.



Parmi les accompagnants, des soignants, des kinés libéraux intervenant à l’Ehpad, un club de running privé, un collectif de coureurs… mais aussi « une équipe d’un centre de réfugiés que j’ai personnellement encadrée en partenariat avec l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’Intégration, beau projet d’échange intergénérationnel et interculturel », se réjouit Alain Didier.



Sans compter tous les visiteurs, proches, soignants, résidents venus encourager les participants, malgré le soleil de plomb.



Alain Didier compte bien reconduire le trail l’an prochain. Les candidats, en tout cas, ne manquent pas : association d’aveugles désirant tenter l’expérience de cette sensation de vitesse perdue ou à faire redécouvrir, association d’éducation conductive pour personnes handicapées…



En attendant, félicitations à tous les participants !