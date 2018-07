Habitat inclusif : Familles gouvernantes se déploie

Après les Bouches-du-Rhône, la Manche : l’Udaf (union départementale des associations de famille) vient d’ouvrir à Coutances un nouvel habitat partagé et regroupé Familles gouvernantes, partagé par huit adultes fragiles, atteints de troubles psychiques. L’idée ? « Recréer un lien familial pour des gens très isolés ».



Créé en 2007 à Marseille, le dispositif Familles gouvernantes fait figure de précurseur en matière d’habitat inclusif.



Objectif : accueillir des personnes trop autonomes pour vivre en établissements spécialisés mais pas assez pour habiter seules.



Chacun des logements marseillais compte cinq chambres et des espaces communs. En plus des infirmiers qui se déplacent matin et soir, une gouvernante, formée, orchestre la vie de la maison du lundi au samedi.



Chacun participe à la vie de la maison (courses, entretien, cuisine…) et est encouragé à tisser des liens avec ses colocataires.





Entraide, autonomie, citoyenneté

« En proposant à ces personnes de vivre dans la cité plutôt qu’en établissement, face à la réalité du quotidien, nous les encourageons à faire appel à leurs ressources, leurs capacités », souligne Dahalani M’Houmadi, directeur de l’Udaf des Bouches-du-Rhône.Ainsi, aucun incident à signaler en 11 ans d’existence, malgré l’absence de la gouvernante le week-end : l’expérience démontre qu’L’expérience démontre qu’un accompagnement 24h/24 n’est pas nécessaire, même en cas de handicap psychique ou de troubles cognitifs.A Coutances, la configuration est un peu différente. Les huit résidents partageront quatre maisons mitoyennes. L’équipe des gouvernantes se compose quant à elle de six auxiliaires de vie sociale et de deux techniciennes de l’intervention sociale et familiale.Pour en savoir plus : famillesgouvernantes@udaf.50.fr