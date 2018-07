Gonesse : un espace de prévention inédit ouvre à l'hôpital

Selon une étude de l’association de consommateurs et d’usagers CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) en 2016, un patient sur trois attend plus d’une demi-heure à l’hôpital lorsqu’il a rendez-vous. Des retards qui atteignent plus d’une heure dans 17 % des cas. Du temps « perdu » que le centre hospitalier de Gonesse (95) a choisi de mettre à profit, en proposant des activités ludiques aux patients et leurs accompagnants, axées sur la prévention.

Tablettes, écrans, canapés, mais surtout personnel dédié : l’espace prévention ouvert le 22 mai dernier à l’hôpital de Gonesse a été pensé pour rendre l’attente utile à la fois et agréable.



Pensé comme un lieu de détente, de relaxation, il est animé par quatre jeunes volontaires stagiaires, actuellement étudiants en 2ème année d’école d’infirmier.



Le lieu s’adresse aux personnes qui attendent leur rendez-vous, mais aussi à ceux qui les accompagnent : pour les aidants et les accompagnants, le temps d’attente à l’hôpital grimpe à 2 heures en moyenne.



Il est aussi ouverts aux professionnels de santé qui travaillent à l’hôpital.



L’occasion d’évoquer avec eux des questions de nutrition, sédentarité, tabagisme…, s’ils le souhaitent.



Un dispositif innovant, qui a reçu la visite de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn le 25 juin, et pourrait être étendu à d’autres établissements publics.