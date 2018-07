Quatre exercices pour éviter les chutes

Après le livre Bien vieillir (équilibre et prévention des chutes), Martine Lemarchand, enseignante STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) prolonge ses conseils sur son blog. Voici quatre exercices en images à réaliser chaque jour, seul et surtout à plusieurs (avec ses proches, ses amis, des visiteurs).





Se faire du bien en s'amusant



L'idée est de renforcer son tonus musculaire mais aussi et surtout sa confiance en soi, tout en passant un bon moment, une ou plusieurs fois par jour.



Les exercices ne demande pas de matériel particulier (sauf peut-être un petit ballon facile à appréhender).



Ils se réalisent chaque jour, au moins une fois par jour.



Des variantes permettent d'augmenter l'intensité et de varier les plaisirs.



Mais c'est la discipline quotidienne qui compte et la joie, le plaisir de se bouger, seul et surtout à plusieurs (comme nous le montrent les pratiques collectives de Tai Chi par les personnes d'origine asiatique notamment - voir les études favorables d'impact sur la santé).





Quatre exercices proposés par Martine Lemarchand

Marcher les yeux fermés jusqu'à un point choisi (avec ou sans partenaire), avec ou sans variantes (chemin tracé, obstacles à contourner).

Marcher en double tâche, en faisant des cercles avec un bras, puis deux par exemple.

Faire le tour d'une chaise en fixant un point devant soi. L'exercice favorise l'adaptation de son déplacement à l'environnement.

Equilibre sur une jambe (unipodal) et renforcement musculaire : debout, effectuer des battements une jambe après l'autre, en prenant appui sur une chaise (puis avec un doigt, puis sans prendre appui).



Retrouvez ces exercices en image sur le blog Gym douce seniors