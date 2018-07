[CONCOURS] Trois exemplaires de L'Art de vieillir à gagner

Les éditions InPress font gagner aux lecteurs d’Agevillage trois exemplaires de L’Art de vieillir, de Philippe Gutton.



« Vieux et debout », les membres de l’association Old’Up, âgés de 80, 90, presque 100 ans, cherchent ensemble à penser, inventer leur vieillesse.



Des réflexions partagées lors de conférences, via leur site internet et depuis quelques mois à travers une collection d’ouvrages aux éditions InPress.



Sont déjà parus Vieux et debout !, Les nouveaux vieux sont arrivés, et, en mai, L’Art de vieillir – Etre soi… toujours.



« Comment « bien vieillir » ? », interroge Philippe Gutton, l’auteur et président de l’association.



« On peut refuser, dénier le vieillissement. Jusqu’à un certain point, cette méconnaissance est positive et permet de continuer à avancer. On peut aussi reconnaître les signes de l’âge et s’y adapter (…).



Alors comment approcher l’art de vieillir : En étant soi… toujours. Et les chemins pour y accéder ? La création, la sublimation, la participation solidaire, l’idéal… et c’est tout le chapitre de la créativité humaine qui est ouvert. »



Pour participer au concours, laissez un commentaire en fin d’article. Trois lecteurs seront tirés au sort parmi les auteurs de commentaires début août et recevront un exemplaire du livre.



Concours ouvert jusqu’au 31 juillet 2018.