Initiative : Ageria collecte des cosmétiques pour les résidents d'Ehpad

Loin d’être superficiels ou anecdotiques, les soins du corps, de soi, sont tout aussi importants que les soins médicaux ou paramédicaux pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Le bien-être, composante essentielle de la santé, passant notamment par une bonne estime de soi. Mais tous les résidents d’Ehpad ne peuvent acquérir les produits d’hygiène et de beauté nécessaires à leur bien-être…



En parallèle, 185 millions d’euros de produits cosmétiques sont détruits chaque année. Partant de ce double constat, Nathalie Abid a fondé Ageria en 2017.



Objectif ? Lutter contre le gaspillage mais aussi les inégalités de ressources entre les résidents d’Ehpad en redistribuant les invendus des boutiques et des fabricants.



Des produits qui sont proposés en priorités aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.



Les établissements partenaires s’acquittant d’une petite participation (8 % maximum de la valeur des produits) pour financer le transport et la logistique.



