Mémoire : trois bonnes raisons d'écouter de la musique

Les bienfaits de la musique sur notre cerveau sont connus depuis des années, à tel point que les liens entre eux sont aujourd’hui une thématique de recherche à part entière.



A tout âge, écouter de la musique, ou mieux encore en jouer, produit des impacts positifs sur le cerveau. Et ce même sur les personnes souffrant de troubles de la mémoire. D’où l’intérêt d’écouter de la musique avec un proche touché par une maladie neurodégénérative.





La musique stimule la mémoire autobiographique…

… mais aussi les autres

Des effets sur la plasticité du cerveau

Ecouter une chanson, un air familier déclenche la récupération des souvenirs, permettant réminiscence et échanges.Mémoires immédiate, motrice, perceptive, sémantique et épisodique : toutes réagissent à l’écoute de musique, de façon quasi-simultanée. Toutes les parties du cerveau sont stimulées.La plasticité cérébrale (aussi appelée plasticité cérébrale) qualifie la capacité du cerveau à se modifier, en créant, dénouant ou réorganisant les réseaux de neurones. Elle existe tout au long de la vie, y compris chez les personnes aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer.Sans oublier, tout simplement, le plaisir sensoriel qu'elle procure !Source : Mémoire et musique , par Francis Eustache, neuropsychologue, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie et Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste de l’intelligence artificielle.