Fortes chaleurs : conseils pour éviter la déshydratation

L’été a démarré sur les chapeaux de roue, avec des températures élevées depuis le mois de juin. Selon les prévisions, la chaleur devrait durer tout au long de la saison : essentiel, donc, de prendre des mesures pour bien s’hydrater.





Bons plans pour ne pas tomber en panne d’eau

Des outils malins pour boire tout au long de la journée

Comme chaque année, l’enseigne BioCBon propose à ses clients détenteurs d’une carte de fidélité de s’inscrire ou d’inscrire un proche à leur programme de livraison de pack d’eau.Le bénéficiaire doit avoir 65 ans ou plus, résider dans une commune où un magasin BioCBon est installé et l’inscription effectuée avant le 31 juillet.Il recevra, entre le 6 août et le 17 août 2018.Le réseau d’agences de service à la personne Coviva-Maison des services à la personne organise quant à lui des, toujours à destination des plus âgés, dans une quinzaine de communes françaises.Les lieux de distributionTout l'été aux marchés alentours : Sausset, Carry, Ensuès, Châteauneuf (18 juillet), Marigane (19 juillet) Gignac-la-Nerthe, Vitrolles (24 et/ou 26/juillet)Place Jausse à Clermond-Ferrand à partir du 23 juilletMarché de Jard S/Mer à partir du 16 juilletMarché de Jarny à partir du 21 juilletPatio du centre commercial de Lamballe, pendant le marché dominical à Fleury Les Aubrais le 21 et 22 juillet, le 5, 18 et 26 aoûtTous les jeudis à Saint-AvoldTous les jeudis à Lille-TemplemarsMarché Coty place Coty à Tours à partir du 18 juillet



Il existe des accessoires destinés à aider les personnes à boire.



Les verres connectés permettent de surveiller la consommation d’eau de leurs utilisateurs et d’alerter aidants ou professionnels en cas de quantité insuffisante.



Ils sont capables de faire la différence entre un verre bu et un verre connecté, et incite les utilisateurs à boire régulièrement avec un signal lumineux par exemple.



Petit ustensile malin, le criquet est un indicateur sonore de niveau de liquide. Il aide les personnes mal ou non-voyantes à se servir à boire sans faire déborder le liquide. Placé sur le rebord du verre ou de la tasse, il alerte par un sifflement dès que la boisson arrivé trop haut.





La simplicité avant tout

Pour inciter un proche à boire, il faudra lui: s’il a des difficultés de préhension, préférez la carafe à la bouteille d’eau parfois difficile à ouvrir, placez verres et carafe à portée de main…Mais aussi lui, en proposant différents type de boissons : aromatisées avec un brin de menthe ou une rondelle de citron, eau gazeuse ou plate, infusion…