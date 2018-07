En France, depuis 20031 le nombre de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

a augmenté de +60%. Les EHPAD font face à un taux d’absentéisme important du personnel soignant Face à ce constat alarmant, TENA propose une solution: le TENA FLEX.



Objectif : mieux accompagner le personnel soignant dans leur travail quotidien

En France, le constat est clair sur les troubles musculo-squelettiques : le taux moyen d’absentéisme est de 4,55%2 dans le secteur privé, et il monte à 9,73%3 dans les EHPAD. Les TMS représentent plus de 85%4 des maladies professionnelles du secteur sanitaire et social et sont la première cause d’arrêts de travail et d’inaptitude en EHPAD. TENA s’engage dans une démarche permanente pour développer des produits de qualité liés à l’incontinence et propose le TENA FLEX, un produit qui limite le risque de TMS en EHPAD tout en augmentant le confort des utilisateurs.



Un taux important d’absentéisme en EHPAD lié aux problèmes des TMS

Yves DENIS, ergonome et expert en prévention des risques professionnels (IPRP) explique que « les 4 parties du corps les plus impactées directement par les métiers d’aidant ou de soignant sont les épaules, les coudes, le dos et le cou ». En effet, le nombre de change quotidien des patients en Ehpad requiert des mouvements qui sont répétitifs et physiques et qui à terme peuvent provoquer des TMS importants.



3 éléments clés impactent directement les TMS en EHPAD : 1. La technique de pose 2. Le nombre de changes réalisés 3. Le produit utilisé















TENA FLEX, un double avantage : côté patient, un meilleur confort ; côté personnel soignant une prise en charge améliorée

Pour TENA, chaque établissement est unique, tout comme ses résidents. L’objectif est donc de répondre aux besoins de chacun en individualisant les soins de continence et d’hygiène personnelle. Pour cela, la marque travaille en partenariat avec le personnel soignant pour faire la différence sur ces produits et le démontrer.



Pour TENA, chaque établissement est unique, tout comme ses résidents. L’objectif est donc de répondre aux besoins de chacun. Pour cela, la marque travaille en partenariat avec le personnel soignant pour faire la différence sur ces produits et le démontrer. Face à l‘augmentation des TMS en Ehpad et dans un souci permanent d’améliorer le bien-être des patients, TENA a mené deux études entre 2016 et 2017 sur la sécurité anti-fuites et l’ergonomie de ses produits. L’étude a montré des chiffres très encourageants sur le produit TENA Flex7-8 :



16% de consommation de produit en moins







40% de réduction des fuites,

80% du personnel soignant préfèrent utiliser le TENA FLEX.







80% du personnel soignant préfèrent utiliser le TENA FLEX. Selon Philippe LAIR, Responsale des Formateurs Conseils et Infirmier DE « afin d’être optimal, chaque produit lié à l’incontinence doit répondre à 4 piliers essentiels : le bien-être des résidents, le confort de travail, le budget des établissements et l’empreinte environnementale.».



Yves DENIS, ergonome IPRP explique qu’« avec le TENA FLEX, et selon les études menées sur des patients et personnels soignants, le temps de sollicitation du dos est divisé par 39. Les personnels soignants gagnent du temps de change en position debout ou allongée. Une vraie révolution dans le milieu des EHPAD et de l’incontinence ! ».





Contact presse : Chloé Bécot H+K Strategies Paris 01.41.05.44.19 Chloé.bécot@hkstrategies.com



Les coûts liés à la gestion de la continence : un sujet peu connu et pourtant réellement important en EHPAD

Le coût de l’incontinence peut représenter jusqu’à 15% des dépenses globales en Ehpad5-6 et se divisent en deux types de coûts :



- Les coûts directs : 1% d’achat des produits d’incontinence Les coûts indirects :

2% sont des frais de personnel augmentés pour cause d’heures supplémentaires et/ou arrêts maladie

4% sont des coûts liés au temps consacré aux contrôles/changes produits/ temps de travail additionnel

3% liés au change de produits trop fréquents du fait d’un choix de protection inadapté et/ou de rythme de change non optimisé

3% liés à des irritations cutanées nécessitant l’achat de traitements supplémentaires

2% liés à des fuites entrainant davantage de travail et de frais en raison du changement fréquent de draps et de vêtements

À propos de TENA 40% de réduction des fuites,

TENA est une marque du groupe Essity (anciennement SCA). Avec plus de 50 ans d’expérience, TENA est le leader mondial de la prise en charge de l’incontinence. Nous proposons toute une gamme de solutions, de services et de produits absorbants conçus sur mesure pour répondre aux besoins des particuliers, de leurs familles et des professionnels de la santé. Avec TENA, Essity est à la pointe du développement de produits et de services capables d’améliorer la qualité de vie des gens tout en respectant leur dignité.



A propos d'Essity

Essity est un leader mondial de produits d'hygiène et de santé qui développe, fabrique et commercialise des produits et solutions d’Hygiène Personnelle (hygiène bébé, hygiène féminine, produits d'incontinence et solutions médicales), d'essuyage papier pour la grande consommation et les professionnels. Notre vision : "Engagé à améliorer le bien-être en proposant des solutions essentielles d’hygiène et de santé". Essity réalise ses ventes dans environ 150 pays avec des marques mondiales de renom telles que TENA et Tork et d'autres marques telles que Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity compte environ 48 000 collaborateurs. En 2016, son chiffre d’affaires s’est élevé à 10,7 milliards d’euros. Ses activités reposent sur un modèle économique durable, focalisé sur la création de valeur pour les Hommes et la Nature. Essity est coté au Nasdaq de Stockholm. Son siège social mondial est situé à Stockholm en Suède. Essity faisait préalablement partie du Groupe SCA.



Essity en France

En France, Essity compte près de 3 000 collaborateurs répartis sur 9 sites. Un centre de recherche et développement mondial est basé en Alsace. Essity fabrique et commercialise des produits d’hygiène et de santé leaders sur leurs marchés à travers des marques telles que Demak’Up, Leukoplast, Lotus, Nana, Okay, TENA et Tork. Essity produit également des Marques d’Enseignes. Depuis 6 ans, Essity est partenaire de la Croix-Rouge française et permet la distribution de 100 000 kits hygiène par an aux personnes sans abri. Plus d'informations sur www.essity.fr



Références :

1. TMSpro «https://tmspros.fr/TMSPROS.

2. Ayming®, « 9ème édition du Baromètre de l’Absentéisme ».

3.ARS Ile-de-France, « bilan 2016 »,

4. Carsat Aquitaine, « La démarche Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) dans les établissements de santé et du médico-social » https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/userupload/fichiers/mini-sites/entreprises/pagesdecontenu/prevention/documentation/prev/plaquette-demarche-prevention.pdf.

5: Les pourcentages sont basés sur de nombreuses études internes et externes TENA /

6: « Les protections représentent jusqu’à 1% du coût total » Source CREMS, Univerty Carlo Cattaneo, Italie 2010

7. Test TENA Flex vs. TENA Comfort, réalisé en Nov.-Dec. 2016, en France. Etude portant sur 23 résidents dans 2 EHPAD durant une période d’un mois.

8. Sur la base de 24 questionnaires réalisés auprès des équipes des établissements participant à l’étude

Test TENA Flex vs. TENA Comfort, réalisé en Nov.-Dec. 2016.

9. Mesure de l’amplitude articulaire avec une inclinaison de la zone lombaire de 45° et plus réalisée sur 69 changes en EHPAD, France 2017.