Notre vie sociale est limitée à 25 lieux

Quel que soit notre âge, notre sexe ou nos habitudes culturels, nous ne fréquentons que 25 lieux différents, à tout moment de notre vie, vient de démontrer une équipe de recherche universitaire. Loin d’être anecdotique, cette information pourrait permettre à terme de concevoir des espaces publics et des systèmes de transport mieux adaptés.



Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les déplacements de 40 000 personnes, dans le monde entier.



Non pas que l’être humain ne soit pas curieux : l’étude a montré que les personnes explorent constamment de nouveaux lieux.



Mais lorsqu’elles se mettent à fréquenter un nouvel endroit, l’une des adresses visitées auparavant tombe dans l’oubli.



Une étude menée précédemment par une autre équipe avait quant à elle prouvé qu’il existe une limite à notre nombre d’amis.



Et ces deux facteurs seraient liés : plus on a d’amis, plus on fréquente de lieux, et vice versa.



Selon le Dr Andrea Baronchelli, qui a dirigé l’étude, il existe donc un lien entre mobilité et cognition sociale, c’est-à-dire les processus impliqués dans les interactions sociales (émotions, perception, mémorisation…).



Une découverte clef pour mieux concevoir la ville de demain et créer un environnement plus favorable au lien social.



