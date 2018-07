Valenciennes : la conciergerie seniors soutient les personnes âgées au quotidien

Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et soutenir celles qui souhaitent rester vivre chez elles, la Ville de Valenciennes a imaginé en 2014 une conciergerie seniors. Explications.



Plutôt que de proposer une offre qui ne correspond pas nécessairement aux besoins, Valenciennes s’est appuyée sur les travaux menés par le Conseil des seniors ainsi que sur les visites à domicile réalisées par le service d’aide à domicile afin de mieux identifier les besoins des personnes âgées de 70 ans et plus.



Et a ouvert en octobre 2014 sa conciergerie seniors. Elle s’adresse aux personnes de 60 ans ou plus domiciliées à Valenciennes, quels que soient leurs revenus.



La conciergerie propose toute une palette de services : portage de repas, collecte et livraison de linge à domicile avec lavage et repassage, transport accompagné, téléassistance, petit bricolage, jardinage et débroussaillage, gros nettoyage, visites à domicile de convivialité, assistance aux démarches administratives et accompagnement aux courses.



Des services payants, mais facturés en fonction des revenus.



Mais plus qu’une simple offre de service, la conciergerie a pour but de soutenir les personnes âgées au quotidien.



Chaque première demande entraîne ainsi une visite à domicile par un travailleur social du Pôle senior afin d’évaluer la situation et de détecter ou non une problématique plus importante de perte d’autonomie ou de risque.



Un engagement qui a valu à Valenciennes un prix Ville amies des aînés en 2017.