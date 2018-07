Silver Flip : des jeux testés et approuvés par des professionnels de l'aide aux plus âgés fragilisés

Le festival ludique international de Parthenay (FLIP) est mondialement connu pour sa variété incroyable de jeux (cartes, stratégie, individuels, collectifs, pour tous les âges...) que les visiteurs se font un plaisir de tester en famille, pendant 10 jours en juillet.

Depuis trois ans, le Flip a ouvert une session dédiée aux jeux pour des joueurs très âgés, fragilisées et leurs proches aidants.

Cette année six jeux ont été testés par des animateurs et des résidents d'établissements d'accueil des Deux-Sèvres. Les deux "Silver Flip 2018" ont été remis à "L’historie à l’école de Chronic Cards " et "Crazy cups de l’éditeur Gigamic" par Annie de Vivie, fondatrice d'Agevillage.com et Béatrice Largeau, vice-présidente en charge de l’action sociale au conseil départemental.





Oser sortir du scrabble, des dominos, de la belotte et des petits chevaux

Adapter le jeu n’est pas tricher !

Jouer ... dans le regard de l'autre, quel que soit son âge



Si ces jeux sont des repères indispensables dans une ludothèque, s'ils étaient parfois les seuls « permis » dans les familles rurales où seul le travail comptait, ils sont parfois une routine, voir une obligation dont certains aimeraient s'affranchir. Pourquoi ne pas permettre aux vieilles personnes, à leurs familles, à leurs proches aidants de s'ouvrir aux nouveaux jeux de créateurs innovants, exposés au FLIP ? C'est l'idée qui a germé dans la tête d'Olivier Decroix créateur du Label éducatif "Educa Flip", qui partage ses propositions d'activités sur le site Vive les Aidants. Il a été rejoint par Marie Guillet, ludothécaire et organisatrice du Silver Flip et Pascal Pousse, directeur de l’ Association gérontologique du nord Deux-Sèvres, let le collectif des animateurs en gérontologie du département. Ces animateurs des Ehpad et résidences autonomie des Deux-Sèvres, des accueils de jour pour personnes malades Alzheimer ont proposé aux résidents de tester six jeux afin de désigner deux trophées Silver Flip. La qualité du jeu, du design, des graphismes, l'adaptabilité des règles ont été primées.Bien connaître le jeu permet d’en adapter les règles aux réalités des joueurs (âges, situations de handicap : mal voyance, mal entendance, problèmes de prise en main des objets, difficultés de concentration, de mémoire…). Les proches sont invités à bien tester les jeux en avance pour se les approprier et adapter les règles au public qui joue (de tous les âges). Le jeu est un support de lien, de plaisirs. C'est un médiateur qui traverse les âges et est un support pour les proches aidants.Le jeu est un support étonnant pour se retrouver, s'amuser, échanger mais aussi s'évader du quotidien, seul ou à plusieurs. "Quand on joue, on oublie sa réalité, ses difficultés. On se taquine aussi, car l'âge ne fait rien à l'affaire !" entend-on autour des tables des 170 résidents venus tester les jeux avec une trentaine d'animateurs lors de la remise des Silver Flip. "Ca détend et ca fait travailler le cerveau avec des jeux qui étaient inconnus !" "Le maître du jeu sera décisif pour présenter le jeu, donner envie d'y jouer en adaptant les règles et en régulant les énergies" souligne Marie Guillet. Les jeux sont aussi des sources de coopérations, de colloborations entre participants, plus ou moins habiles, plus ou moins compétents, constatent les animateurs qui ont testé les jeux du Silver Flip. L'enjeu n'est plus forcément de gagner mais de se sentir exister dans le regard de ses partenaires de jeu, en passant un bon moment, ensemble. Gageons que le Silver Flip fera des émules dans le département et dans d'autres territoires !