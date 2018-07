Les fêtes de Pampelune en Maison de retraite

Ce n'est pas parce qu'on vit en maison de retraite, que l'on ne doit plus participer aux fêtes locales, comme les Fêtes de Pampelune en Espagne.

Les résidents de la maison de retraite Cervantes de Villamayor de Santiago, près de Cuenca en Espagne, et le personnel qui les accompagne, revêtent le foulard rouge traditionnel et entonnent les chants traditionnels.Dans les couloirs, les rituels sont reconstitués : un déambulateur devenu "toro" est laché dans les couloirs, appuyé par les meuglements et les bruits des cloches des bovins, diffusés par les hauts parleurs.Les plus hardis vont défier le taureau encouragés par la foule dans les couloirs. Encornés, ils miment les blessures immédiatement prises en charges par les professionnels soignants.Cris, invectives réveillent le calme habituel. Les résidents se redressent, saisissent la muleta devant la bête en carton et retrouvent les gestes des arènes.Les vidéos font chaque année un carton sur FaceBook et Youtube : voir celle de 2017 Olé !