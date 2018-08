Déshydratation : 10 symptômes qui doivent alerter

Avec les nouveaux pics de chaleur prévus cette semaine, le risque de déshydratation, particulièrement élevé chez les personnes âgées, grimpe lui aussi.

Tout savoir pour la reconnaître et y réagir.

Réagir en cas de déshydratation

Les personnes âgées sont davantage touchées par la déshydratation pour de nombreuses raisons : diminution de la sensation de soif, perte d’appétit (la moitié des apports en eau provient des aliments), fonctions rénale et urinaire altérées…Il faudra donc redoubler de vigilance et surveiller de près l’apparition des signes suivants :• une urine concentrée (couleur et odeur prononcées) ;• une sécheresse de la bouche et de la peau ;• une perte de poids importante sur une courte période (un kilo par jour ou plus de 3 % du poids en une semaine, soit plus d’1,8 kilo pour une personne pesant initialement 60 kilos) ;• une constipation inhabituelle ;• une miction moins fréquente.Pour vérifier la sécheresse de la peau, leest un bon indicateur.Il s’agit de pincer doucement la peau entre le pouce et l’index. Si la peau se remet tout de suite en place, tout va bien. Si elle garde la marque et met quelques secondes à revenir à la normale, il s’agit d’un signe de déshydratation.La peau des personnes âgée étant souvent plus déshydratée, il est conseillé de rechercher le pli cutané au niveau de la cuisse, et de vérifier les autres signes de déshydratation.D’autres signes indiquent une déshydratation avancée :• diminution de l’attention ;• apathie ;• difficultés pour s’exprimer ;• confusion ;• vertiges, chutes.En cas de déshydratation bénigne, l’Assurance maladie conseille • d’allonger la personne ;• de la dévêtir ;• de la rafraîchir par application de linges humides ;• de l’éventer ;• de compenser ses pertes en eau et en sel en lui donnant à boire fréquemment, notamment des boissons contenant assez de sucre et de sel (eau sucrée, bouillons de légumes salés).Attention cependant àalertait la semaine dernière le docteur Gilles Dixsaut sur FranceInfo Si leurs reins n’éliminent pas l’eau, elles risquent en effet de se retrouver en, elle aussi néfaste.