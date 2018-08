Au Maroc aussi l'isolement des plus âgés mobilise

Jolie initiative que celle relatée par les sites Yabiladi et Ajib : un Marocain résidant en France a lancé une campagne sur Facebook pour lutter contre l’isolement des personnes âgées dans son pays d’origine. Explications.

Ancien banquier, Labib Elmsaadi est aujourd’hui chauffeur de taxi à Paris.C’est en pensant à sa mère, veuve et restée au pays, qu’il a eu l’idée de cette campagne, confie-t-il à Yassine Benargane, journaliste chez Yabiladi Le principe est simple : mobiliser, grâce aux réseaux sociaux, des bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées isolées, les accompagner lors de leurs sorties, les inviter en retour, leur téléphoner…Et ça prend : de Ksar El Kebir, ville d’origine de Labib Elmsaadi, l’initiative Ensemble/Amri al Walida a essaimé à d’autres villes comme Tanger ou Rabat.Car, comme le rappelaient les Petits frères des pauvres en juin,« Il faut sortir des idées reçues qu’on a sur certains pays où culturellement on prend soin des membres âgés de la société. La dispersion des familles, pour des raisons économiques, et l’extrême pauvreté dans certains endroits, font que ce n’est plus vrai aujourd’hui », expliquait Isabelle Sénécal, des Petits frères des pauvres, dans nos colonnes