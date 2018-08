Lyon bientôt Métropole aidante

Alors que la première maison du répit devrait prochainement ouvrir ses portes, Lyon se prépare à devenir la première métropole aidante de France.



Lancée en 2014, la Maison du répit a pour vocation d’offrir « un lieu et un temps réguliers pour se reposer, se ressourcer, être accompagné et préparer un retour plus apaisé au domicile ».



Située à Tassin La Demi-Lune, à 10 minutes du centre de Lyon, elle va proposer des espaces modernes, clairs et conviviaux, où la vie va s’organiser au rythme de chacun : chambres et studios familiaux, espaces de détente et de bien-être, restaurant, lieux de vie partagés… pour les aidants, avec ou sans leur proche, mais aussi les personnes malades seules lorsque leurs proches ne sont plus en mesure de les accompagner (problèmes de santé, épuisement).



Mais l’engagement de la Métropole et de la Fondation France Répit ne s’arrête pas là.



Le dispositif « Métropole aidante », qui devrait être opérationnel d’ici à fin 2018 a pour ambition de rassembler toutes les initiatives en direction des aidants :



• information sur les places de répit ou d’accueil temporaires disponibles

• solutions de répit à domicile, ou « baluchonnage »

• aide psychologique, sociale ou administrative

• formations répondant aux besoins spécifiques des aidants

• séjours de vacances répit dans des lieux adaptés en France

• espace documentaire multimédia

• programme d’animations (cafés, conférences, ateliers santé...)

• actions en direction des salariés aidants…



Pour plus de lisibilité, toute cette offre sera accessible via un site internet, un numéro d’appel unique et un lieu d’accueil au centre de Lyon.



A suivre…