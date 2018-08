Ehpad, résidences : vous n'avez pas les bases...

Résidents et membres des équipes des résidences Villa Beausoleil de Montrouge, Chaville et Levallois-Perret ont participé au tournage d’un clip inspiré par un morceau du rapper français Orelsan. Une façon de dénoncer les clichés sur les personnes âgées de manière « simple » et « basique ».

« Ok. Je vais parler des personnes âgées parce qu’en ce moment c’est compliqué. On peut pas en parler parce qu’il y a trop de clichés. On vient pour les démonter. Ok. Simple, simple. Basique, basique. »Esthétique soignée, paroles revisitées avec astuce : le clip des Villa Beausoleil fait mouche.Drôle et moderne, il jette un pavé dans la mare et retourne une à une toutes les idées reçues sur les aînés, et notamment ceux qui vivent en résidences ou en Ehpad.Des lieux de vie qui souffrent souvent d’une mauvaise image, y compris aux yeux des premiers intéressés. Ainsi, jugées trop chères, par peur de la vieillesse, seuls 1 % des seniors français font le choix de vivre en résidence services Quant aux Ehpad, leur image est encore plus mitigée, parfois pour de bonnes raisons.Notamment à cause du manque de personnel, pointé à de nombreuses reprises cette année par les syndicats, les familles, et même les rapports parlementaires.Une des pistes pour peser dans le dialogue ? Monter une association de familles, comme à Harnes, dans le Pas-de-Calais. Et s’investir, s’impliquer pour faire changer les choses, les regards.