Gironde : une aide-soignante crée une ligne de vêtements adaptés

Parce que l’offre reste encore trop limitée, gros plan sur une nouvelle marque de vêtements élégants, confortables et adaptés aux personnes en perte d’autonomie.





Ancienne couturière devenue aide-soignante en Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Marie-José Diantété vient de lancer Marie-Ange et Flory à Bordeaux, une entreprise dédiée à la création de vêtements.



Constatant sur le terrain les difficultés quotidiennes liées à l’habillement, elle a commencé il y a cinq ans par reprendre les vêtements des résidents, puis à imaginer des habits répondant aux besoins des uns et des autres.



Ses ambitions ? Produire une centaine de pièces par mois et créer deux emplois en insertion, confie-t-elle au journal Sud-Ouest.



Jupes, blouses, robes, pyjamas, chemises… tous les modèles sont conçus pour faciliter l’habillage seul, par un aidant et pour simplifier le travail des soignants.



Une ligne gaie et colorée complétée par un service de retouches, pour les personnes souhaitant conserver leurs anciens vêtements.



Marie-José Diantété présente son projet en images