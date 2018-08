Bon plan : des protections pour incontinence offertes

Parce qu’elles peuvent représenter un budget conséquent (entre 30 euros par mois pour une incontinence légère et une petite centaine d'euros pour une incontinence plus lourde), parce qu’il faut parfois essayer plusieurs marques et/ou modèles, ces offres tombent à point nommé pour soulager le budget des personnes âgées qui ont besoin de protections pour incontinence.



Même si elles peuvent être en partie prises en charge grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).



Au Raincy : l’association portugaise offre deux cartons de 80 protections à chaque famille qui en a besoin (taille médium et absorption maximum). Pour en bénéficier, prendre rendez-vous par téléphone au 01 43 01 09 66 ou par mail : francealzheimer93@gmail.com



Les fabricants et les revendeurs proposent également de recevoir des échantillons afin de faire leur choix : Tena pour femmes, Tena pour hommes, Always discreet, et d’autres…



Et n’hésitez pas à demander l’Apa ou une réévaluation du plan d'aide si nécessaire.





