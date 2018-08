Opticiens à domicile : un service qui se développe

Parce qu’il n’est pas toujours aisé de se rendre chez l’opticien, de plus en plus de service d’optique nomade se lancent, un peu partout en France. Une vraie réponse aux besoins des personnes agées en perte d’autonomie.



Depuis quelques années, les opticiens itinérants se multiplient. Un service pratique, des tarifs concurrentiels : la majorité de ces nouveaux praticiens pratiquent le tiers payant et ont des partenariats avec les mutuelles. Gros plan sur quelques-uns d’entre eux :



Les opticiens mobiles : lancé en 2014, ce réseau se targue aujourd’hui d’être le plus important de France. Les professionnels, opticiens diplômés, se déplacent 7 jours sur 7, soir compris, et les lunettes sont fabriquées par une usine dédiée.



Zone d’intervention : France entière



Tarifs : devis et déplacement gratuits, montures comprises entre 19 et 169 euros, verres entre 89 et 339 euros.



L’opticien qui bouge propose tous les services d’un magasin d’optique classique : vérification de la correction, choix de centaines montures, verres de qualité suisse, deuxième paire à 1 euro, livraison et le service après-vente à domicile…



Zone d’intervention : environs de Lille, de Troyes, de Poitiers, de Toulouse et Charente.



Tarifs : différents forfaits de 20 à 469 euros.



Mais aussi…



