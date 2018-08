Aide à la décision : un guide pour les aidants de l'Eure

Pour accompagner les aidants du territoire, les Maia* de l’Eure ont publié ce printemps un guide très complet. Tests, explications, adresses : un véritable outil d’aide à la décision plébiscité par les professionnels comme les aidants.



Conçu avec la participation d’aidants, le guide a été tiré à 16000 exemplaires et distribués par les Clic (centres locaux d'information et de coordination), les pharmacies, les services d’aide à domicile…Il se compose de trois parties. La première, intitulée, détaille les différentes phases, les grandes étapes qui jalonnent la vie d’un aidant : les signaux d’alerte, l’annonce de la maladie, les conflits, le passage du domicile à une autre forme d’hébergement…Chaque étape est complétée de conseils, de pistes de solution, de témoignages.La deuxième partie propose un grandpour permettre aux aidants de faire le point sur la situation, et la troisième détaille toutes les, qu’il s’agisse d’aide à domicile, d’aménagement du logement, d’aides financières, de soutien aux aidants… et les façons de les solliciter.*Les Maia, pour méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie, désigne un groupe de personnes chargées à l’échelle d’un territoire de coordonner l’aide apportée à une personne en perte d’autonomie. Ce sont les professionnels qui peuvent faire appel aux Maia, les particuliers ne sont pas en lien directs avec elles.