Radio, visites : les ados à la rencontre des seniors

Aux côtés des associations de bénévoles (formés, encadrés), des services d'aide (et de soins) à domicile, des initiatives intergénérationnelles se multiplient pour pallier la solitude des uns et proposer une activité aux autres.

Gagnant-gagnant !





Radio C Lab à Vitré

Des collégiens et étudiants formés et encadrés au contact des plus âgés

Les "chantiers jeunes" vers les plus vieux





En Colombie, l'aide aux plus âgés structure l'avenir d'adolescents de quartiers difficiles





Six adolescents du Local Jeunes de Vitré se sont inscrits à un atelier radio pendant les vacances d'été du 30 juillet au 3 août 2018. Ils ont découvert le fonctionnement d'une radio, et la fabrique de l'information à partir de reportages la rencontre des habitants.L'occasion d'une interview avec Suzanne et Jean-Marie, 96 ans, à la résidence de la Trémoille à Vitré.La ville de Lizy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne a proposé à des adolescents de rendre visite à des personnes âgées, cet été. Etsouhaite étendre cette initiative aux autres vacances scolaires, selon Le Parisien.Des Yvelines à Nîmes, les collectivités locales font de plus en plus appel aux étudiants pour compléter leurs dispositifs de soutien (téléassistance) des plus âgés fragilisés, notamment en période de fortes chaleurs.La jeune société Tous en tandem se charge de mettre en relation ces demandes avec des étudiants impliqués. Ils doivent être âgés de 18 et 26 ans, être auto-entrepreneurs, avoir un ordinateur portable pour projeter le contenu de l’animation concoctée, être disponible entre 1h30 et 2h de suite par semaine, s’engager minimum pour une durée de 2-3 mois et bien sûr apprécier le lien avec les plus âgés !A Giraumont en Meurthe-et-Moselle, les "chantiers jeunes" allient travaux manuels pour la commune (peintures, jardins) et rencontres avec les plus âgés isolés avec distribution de bouteilles d’eau et flyers conseillant les bons gestes en cas de fortes chaleurs.Selon Le Républicain Lorrain, 17 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont signé une convention avec la mairie par laquelle ils s’engagent à respecter les horaires, les règles de sécurité ou encore de politesse. Ils ont reçu un chèque-cadeau de 65 € à dépenser dans une grande surface conflanaise.Le tour du monde de Oldyssey a fait un stop en Colombie. Ils ont retrouvé Albeiro Vargas qui à 6 ans se débrouillait pour faire survivre les vieux de son quartier défavorisé.Trente-trois ans plus tard, il a créé une fondation qui rassemble tous les jours 260 personnes âgées abandonnées et les enfants du coin, leurs "anges gardiens". Une façon pour les jeunes et les vieux d’échapper à la rue.Par ailleurs, le linguiste et entrepreneur social Abadio Green Stocel a inventé un programme éducatif où les vieux des communautés autochtones interviennent dans les communautés et les écoles, pour aider les générations plus jeunes à comprendre d’où elles viennent et qui elles sont.Voir les vidéos Oldyssey sur la Colombie