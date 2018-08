Ça va pas la tête. L'imposture du transhumanisme

On l'aura compris, les auteurs, professeurs des universités, viennent ici démontrer les limites voire l'imposture des annonces des théories transhumanistes et leurs promesses d'immortalité.



Aux côtés de Danièle Tritsch, Jean Mariani est notamment neurobiologiste, professeur à l’UPMC, praticien hospitalier à l’hôpital Charles Foix, directeur du laboratoire Neurobiologie des processus adaptatifs UPMC/CNRS et directeur de l’Institut de la longévité Charles Foix.



Les réalités sont plus complexes.

Les auteurs rappellent à quel point nos réalités sont complexes : celles du cerveau, celles de la recherche fondamentale pour démontrer l'intérêt de tel ou tel médicament, solution... business...



Sans tomber dans le refus du progrès technique, humaniste, les auteurs pointent les complexités des problèmes liés au vieillissement notamment et aux défis de l'humanité (surpopulation, pauvreté, climat, pandémies).



L'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la thérapie génique... continuent d'être étudiées mais aujourd'hui, l'espoir de vieillir "bien" repose sur des conseils démontrés scientifiquement, rappellent les auteurs, à savoir :

- lutter contre les "bourreaux du cerveau" : tabac, tension, diabète, obésité, sédentarité ;

- nourrir son cerveau par le régime méditerranéen principalement, en luttant contre le stress, en pratiquant la méditation au long court ;

- reposer son cerveau en favorisant un bon sommeil.



L'avenir est de continuer à apprendre le fonctionnement du cerveau, poursuivre les recherches scientifiques fondamentales.



En attendant, les auteurs s'appuient sur des progrès qui ont fait leurs preuves : la prévention santé, les vaccins, le dépistage, l'accès aux soins ont permis que l'homme de 60 ans aujourd'hui en paraisse 40 au 19e siècle.



Ca va pas la tête !

Cerveau, immortalité et intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme

Danièle Tritsch et Jean Mariani

Broché – 14 mars 2018

240 pages - 19 euros

Editions Belin

Commander l'ouvrage