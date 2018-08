Initiative : un kit de cuisine pour aider à créer du lien

Pour aider les femmes âgées isolées à recréer du lien, la jeune polonaise fraîchement diplômée en design Magda Sabatowska a imaginé un kit de cuisine beau, pratique et intelligent.



Baptisé Social oven (four social), le projet mise sur le voisinage et la nourriture au service de la vie sociale des femmes âgées en Pologne, d'où est originaire Magda SabatowskaLes femmes âgées, mais aussi leurs voisins peuvent souscrire un abonnement à Social oven.Les premières reçoivent un kit comprenant des recettes, un panneau à accrocher à la porte indiquant le menu du jour, des informations sur les allergènes… tandis que les seconds reçoivent une carte dédiée.Car il s’agit, pour la cuisinière, de préparer des repas et de les partager avec les voisins qui le souhaitent ; et pour les voisins de dédommager la cuisinière en la rémunérant ou en lui rendant des services (courses, petit bricolage…).Magda Sabatowska a pu tester son idée en Pologne, à petite échelle, avec des résultats probants.Elle espère désormais qu’elle se développera, a-t-elle confié au magazine d’architecture et de design Deezen, qui a repéré l’initiative Une idée maline et gourmande qui rappelle Paupiette , la start-up sociale et solidaire lancée à Bordeaux en 2015 Photo Magda Sabatowska via Deezen