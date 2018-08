De plus en plus d'Américains « orphelins d'aidant »

De plus en plus d’Américains vieillissent seuls, sans proche pour les accompagner. Le phénomène prend tellement d’ampleur qu’il a même un nom : on parle outre-Atlantique des « orphelins âgés ».



Alors, que faire ?



en optant pour un lieu de vie à proximité des commerces, des transports ;

en envisageant des solutions d’habitat partagé ;

en mettant ses papiers en ordre et en rendant accessibles ses volontés (à noter : en France, les directives anticipées peuvent être confiées au médecin traitant, qui peut également être désigné comme personne de confiance) ;

en se créant un réseau social ;

en échangeant avec d’autres « orphelins », sur les réseaux sociaux par exemple…