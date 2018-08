Prendre soin de son image : ateliers maquillage

On le sait, à tout âge, le bien-être passe par une image corporelle positive et une bonne estime de soi. Prendre soin de son bien-être c'est prendre soin de sa santé. Considérés parfois à tort par nos aînés comme superficiels ou anecdotiques, les soins du corps, de soi, font partie des stratégies pour bien vieillir. Ils sont aussi un support de relation, de valorisation pour les proches aidants.





Vas-Y : le programme santé, bien-être et vie pratique en Bretagne.



Soutenu par l’Agence régionale de santé et le Conseil départemental du Finistère, ce programme d'activités destinées aux plus de 60 ans et leurs proches aidants est réalisé par la fondation Ildys. L'offre d'ateliers d’activité physique, de conduite, de cuisine, de langue bretonne, d'adaptation de l'habitat, de lien social... s'est récemment enrichie d'ateliers maquillage. Apprendre à se maquiller, à prendre soin de soi, à maintenir ou avoir une meilleure estime et confiance en soi, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour des occasions particulières... les ateliers permettent de découvrir des techniques avec le matériel fourni.

Pour en savoir plus et s'inscrire, une permanence est ouverte du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H - Maison de l’aidant - Centre Saint Vincent Lannouchen - 9 rue des Marronniers 29400 Landivisiau - 06 34 84 57 49 - vas-y@ildys.org - www.vas-y.bzh - www.finistere.fr





Connaissez-vous le métier de socio-esthéticien ?



Ni esthéticien(ne), ni maquilleur(se), ni pédicure, ni kinésithérapeute, la socio-esthéticienne apporte sa "bulle de compétences" pour proposer un soin adapté, personnalisé, en lien avec le l'histoire de vie de la personne, suite à une analyse de l'équipe soignante. Il/Elle est formé(e) par des organismes dédiés (Comme le Codes : COurs D’ESthétique Privé à Option Humanitaire et Sociale).

Le métier consiste à réaliser des soins socio-esthétiques adaptés, le toucher relationnel, l'hygiène corporelle appliquée et les soins portés sur l'apparence de la personne. Il repose sur une double compétence : une expertise professionnelle reconnue dans le domaine de l’esthétique-cosmétique associée à des compétences spécifiques développées grâce à une formation complémentaire.