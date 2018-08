Incontinence : gérer le retour à la maison après l'hospitalisation d'un proche

L’incontinence a de multiples causes, et de nombreux facteurs aggravants. Parmi eux, la réduction de la mobilité. Elle peut donc survenir ou s’amplifier suite à un long séjour à l’hôpital, et nécessitera donc des ajustements une fois de retour à la maison. Conseils pour les aidants.



Le groupe hospitalier GHC, à Ris-Orangis et Draveil en région parisienne, accueille chaque année 1500 patients en soins de suite et de rééducation.

Partant du constat que certains d’entre eux, de retour chez eux, utilisaient des protections non adaptées, le groupe a missionné en juin dernier une société spécialisée pour accompagner gratuitement les patients et leurs aidants confrontés à l’incontinence.



Car choisir des protections qui ne conviennent pas peut entraîner de nombreuses complications : risque d’infections urinaires, d’escarres, problèmes de peau, risques de chutes, isolement social…



Une première en France, qui mériterait d’être dupliquée ailleurs.



En attendant, si vous vivez une situation similaire en tant qu’aidant, vous pouvez :



En premier lieu, échanger avec votre proche. Le sujet reste tabou, mais il est indispensable d’entamer le dialogue, de se montrer honnête et de l’assurer de votre soutien.

Echanger avec le personnel en amont de la sortie, sur le type de protection qu’ils recommandent, leurs conseils pour la toilette, pour prévenir les risques dermatologiques…

Adapter l’environnement, en facilitant l’accès aux toilettes, en modifiant son régime alimentaire pour éviter les aliments diurétiques…

Faire appel à une aide professionnelle à domicile, experte sur ces questions

Prendre le temps de bien étudier les différentes possibilités en matière de protections… et en demandant conseil à un professionnel, comme votre pharmacien.