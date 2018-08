A la veille de la rentrée, l’actualité célèbre la diversité et place les seniors LGBT sur le devant de la scène.



Bientôt une maison de retraite pour seniors LGBT en Espagne. Alors que plusieurs projets de résidences dédiées sont en route en France, cet établissement, le premier du genre en Espagne, ouvrira ses portes à Madrid en 2019, annonce le site d'information et d'actualité LGBT+ Komitid.





La diversité des couples âgés à l’honneur. Durant l’été, le Nouvel Obs a publié une série de portraits de couples homosexuels âgés. Le lecteur y rencontrera Micheline et Jocelyne, septuagénaires, en couple depuis six ans, André, 72 ans, qui raconte les trois hommes de sa vie ou encore Gysèle et Monique, sexagénaires, en couple depuis 35 ans. Une série pleine de tendresse signée Emilie Brouze.





Vers une #revolutiongreypride ? A partir du 8 septembre, le collectif GreyPride – Vieillir LGBT lance une camapagne visant à faire sortir les seniors LGBT de l’invisibilité et à faire changer les regards. Au programme, affichage, exposition photo du 8 au 14 septembre au centre LGBT de Paris (63 rue Beaubourg) et vernissage le 8 à partir de 18 heures.