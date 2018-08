Marseille : une journée pour les seniors sous le signe de la sécurité routière

Si c’est le permis des conducteurs novices qui fait actuellement l’actualité, avec une réforme en vigueur en 2019, la question de la capacité à conduire des plus âgés revient régulièrement à la une. A Marseille, le Centre gérontologique départemental a choisi une approche ludique et non stigmatisante pour sa journée annuelle consacrée à la question.



Depuis 10 ans, les seniors marseillais peuvent participer à une journée entière dédiée à la prévention routière, qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons.



En partenariat avec, entre autres, le musée de la moto et l’Automobile club de Provence, les participants pourront s’évaluer lors d’ateliers ludiques, s’informer, jouer et même partager un apéritif déjeunatoire.







Au programme :



Des ateliers code de la route pour réactualiser ses connaissances

Des ateliers de prévention sur la vision, la vigilance, la mobilisation corporelle…

Trois simulateurs de conduite – dont un sur le thème de l’éco-conduite

Des conférences

Des jeux concours

Des expositions de voitures et de motos anciennes…

Une belle journée sous le signe de la prévention, entièrement gratuite, qui se tiendra leau 04 91 12 74 14 de 9h30 à 17h00 en semaine ou par mail : herve.benazet@cgd13.fr