Santé : zoom sur la fatigue visuelle

Elle toucherait 8 personnes sur dix*, à tout âge, et engendre des conséquences sur le quotidien : la fatigue visuelle, intimement liée à l’usage des écrans, peut pourtant être limitée.

Si elle concerne avant tout les personnes qui travaillent sur écran, la fatigue visuelle mérite d’être prise en considération et évaluée à tout âge, puisqu’elle entraîne des difficultés gênantes au quotidien.



Les signes de la fatigue visuelle :



Les yeux piques, brûlent ou tirent

Les yeux sont secs, avec une sensation de grains de sable

Des maux de têtes peuvent affecter l’avant du crâne, le front ou les tempes

La vision peut être affectée : elle devient trouble, floue ou se dédouble

La concentration devient difficile, la fatigue gagne

La mise au point est affectée la nuit, ce qui peut rendre la conduite dangereuse

Autant de troubles qui peuvent être évitésD’abord, faire vérifier régulièrement sa vue pour être sûr d’avoir uneEnsuite, privilégier unentre 21 et 23°C, avec une humidité comprise entre 40 et 60 %.Si vous travaillez sur écran ou les utilisez de façon soutenue, faites des« Prenez 20 secondes, toutes les 20 mn pour lever les yeux de l’écran et regarder à au moins 20 pas, à droite et à gauche et, clignez 20 fois des yeux. Lorsque votre œil est baissé, la paupière le recouvre davantage et l’œil, en clignant plus souvent, est mieux irrigué », conseille l’Association nationale pour l’amélioration de la vue Et si les troubles persistent, une visite chez l’ophtalmologue s’impose : il prescrira peut-être des séances d’orthoptie.* Selon les constats du Nikon Vision Tour 2018 au cours duquel 4273 personnes ont bénéficié d’un test de vue.