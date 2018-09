Mort, sexualité, scatologie et eschatologie

Nul ne sait quand il va mourir

Après moi, le déluge !

Egocentrisme revendiqué

Madame,J’ai 68 ans. Je suis gériatre en retraite active. J’ai exercé pendant dix-huit ans et demi dans le service de Soins de Longue Durée à Albi. Je vous écris aujourd’hui car je vous ai bien écoutée, comme bien d’autres, dans la vidéo diffusée la semaine dernière. Vous nous dites que vous avez 74 ans et que vous avez programmé volontairement votre décès en janvier 2020. Vous vous présentez comme une femme décidée à aller à Bâle pour un dernier voyage au pays du suicide assisté, car, dites-vous, il faut bien fixer une date. Votre ton est calme et déterminé, votre langage est souvent fleuri ; il a le mérite de l’authenticité. Votre but est manifestement de « faire le buzz », ce qui n’est pas péjoratif sous ma plume, car. Votre audience est déjà acquise.Vous affirmez que l’on commence à avoir des problèmes sérieux de santé à partir de l’âge de 75 ans. Euh…En dehors des situations de violence ou de la peine de mort, nul ne sait, s’il est en bonne santé, quand il va mourir. Aussi, devant le constat de votre condition enviable à votre âge, vous semblez vous raviser quelque peu à la fin de l’entretien. C’est sage.Vous redoutez l’infantilisation liée à la dépendance pour les actes de la vie quotidienne. Cette attitude est présente tout au long de nos vies du fait de nos dépendances multiples ; il suffit de regarder la publicité omniprésente dont nous sommes abreuvés et submergés. Mais vous nous parlez de celle qui persiste encore dans certains EHPAD. Je voudrais vous rassurer. « Parler bébé » n’est pas une obligation ni une recommandation soignante, simplement l’extrapolation d’une attitude culturelle ici déplacée et dépassée. C’est la conséquence d’une croyance erronée : la vieillesse serait assimilable à un simple retour à l’enfance.Encore faut-il que nous nous confrontions à cette réalité sans la fuir dans l’inaction habituelle ou le suicide programmé.Vous nous dites que la dépendance est synonyme de malheur. C’est mal connaitre les évolutions et les adaptations dont nous, humains, sommes capables.Elles vous parleront le plus souvent d’affection, de présence à leurs côtés, de bienveillance.. Sauf exception, elles ne demandent pas que l’on mette fin à leur vie. Comme bien des personnes plus jeunes et plus performantes, elles peuvent souhaiter que leur condition soit améliorée.Vous nous parlez de votre fin. Nos ancêtres attendirent longtemps la fin du monde. Désormais, Madame, faute d’Apocalypse, chacun en serait réduit à programmer son propre terme. Vous le savez, les retraites et les soins sont une charge budgétaire jugée insupportable, les vieux sont implicitement de trop. S’ils disparaissent, ils ne pèseront plus sur leur famille, et, vous ne le dites pas, sur la société afin de ne pas déranger l’ordre néolibéral . Le message subliminal est donc le suivant : vous êtes priés de bien vouloir vous en aller, avec discrétion si possible. Avec propreté aussi, sans éclaboussure.La réponse des anciens à ce message, à vous écouter, devrait être un chacun pour soi, un nouveau sauve-qui-peut. Je n’entends pas un mot de votre bouche pour que les EHPAD deviennent plus accueillants, que la fin de la vie soit humanisée ou contre la désertification médicale.. Non, il faudrait entonner l’éloge de la disparition individuelle. Après moi, le déluge !Vous êtes de notre temps : vous évoquez les lobbies, le pharmaceutique et celui des EHPAD. Votre plaidoyer est recevable à mes yeux s’il s’agit de l’amélioration des EHPAD. Mais vous ne dites mot de la pression économique permanente, des lobbies politiques, philosophiques, des idéologies utilitaristes et de la réalité sociale qui sous-tendent en grande partie la volonté de légaliser le suicide assisté.Vous revendiquez le titre de militante, terme sentant désormais le soufre, ce qui est courageux de votre part par ces temps de démobilisation généralisée. Bien. Mais militante de quoi ? Pour qui ? Pour votre ego ou pour la collectivité ? Pour appeler à la mort ? Pour permettre et encourager le suicide assisté, la grande évasion que vous présentez comme un progrès ? Un suicide recevant l’onction de la loi ainsi que l’approbation et l’aide technique des soignants ? Un beau cadeau qui ne saurait leur déplaire !Vous en profitez, avec humour, pour railler la perspective sexuelle enthousiasmante de « baiser des vierges ».Pour rester au paradis tel que vous l’ironisez, votre phantasme de fellations multiples d’hommes jeunes, dont votre interlocuteur, a quelque peu embarrassé celui-ci. Sourions un peu. De la même génération que France Gall, vous vous faites une meilleure idée des sucettes. Il est vrai que vous ne gardez pas votre langue dans votre poche. Mais votre sexualité, réelle ou imaginaire, est absolument respectable car elle ne s’impose à personne ; pourquoi ne respecteriez-vous pas celle d’autrui, celle des vieux gros à grosse poitrine qui ne peuvent plus avoir d’érection ?Or, nous savons que la sexualité se modifie au grand âge. Elle s’oriente souvent vers les caresses et la tendresse, le contact intime et bienveillant des corps, la complicité . Peut-être éprouverez-vous ce bonheur prochainement.Vous vous faites aussi une piètre opinion des hommes jeunes qui ne pourraient établir une relation amoureuse avec une femme de votre âge que pour être entretenus. Serait-ce le cas de notre actuel président de la République que vous comptez solliciter ? Bien qu’en désaccord avec lui, voici un procès que je ne lui ferai pas. A son propos, pourquoi aller supplier, comme d’autres, le président de la République comme au temps de l’Ancien Régime ?Vous nous affirmez sans trembler que vous avez mis vos enfants au monde pour votre propre plaisir. Merci encore pour votre franchise, celle d’un égocentrisme revendiqué. N’avez-vous jamais pensé que ce serait aussi pour leur plaisir ?Vous avez la chance d’avoir, dites-vous, tout fait dans la vie. Vous êtes donc une des rares personnes à penser qu’il n’y aurait rien à découvrir à partir d’un certain âge. Péché d’orgueil ou aveuglement ? Même l’amour et la passion seraient forclos pour vous. Ah bon ? Comment en êtes-vous aussi assurée ?Vous ne voulez « faire chier » personne, à commencer par vos enfants et vos petits-enfants. Sourions encore. Vos descendants souffrent peut-être de constipation et cette intention serait louable. Plus sérieusement, vous décrétez que l’accompagnement d’une personne dépendante est forcément une sorte de calvaire.Vous sous-entendez l’autonomie comme le fait de rester jeune.. Je crains que votre mépris soit une des formes de la misanthropie, pas seulement d’une gérontophobie provocatrice.Mais il ne faut pas insulter l’avenir. Je vous souhaite une longue vie et voudrais bien vous entendre à nouveau sur bien d’autres sujets tant votre prestation d’août 2018 a retenu mon attention et celle d’un grand nombre de personnes. Merci Madame.