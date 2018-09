Rentrée : et pourquoi pas tenter le sport adapté ?

Les bienfaits du sport sur la santé ne sont plus à démontrer, quel que soit notre âge. Envie de vous (re)mettre au sport ? Quelques idées.





Septembre, le mois du sport en famille





Le calendrier

8 septembre – Sète, place Aristide Briand, de 10h à 18h

16 septembre – Marseille, Parc Borely, de 10h à 17h

22 septembre – Nevers, stade Léo Lagrange, de 13h30 à 18h

23 septembre – Paris, Champ de Mars, de 11h à 18h

29 septembre - Migné-Auxances, Centre socioculturel de la Comberie, de 12h à 18h

30 septembre – Bihorel, Parc de l’hippodrome, de 10h à 17h30

30 septembre – Luzarches, Golf de Mont Griffon, de 11h à 18h

Du karaté adapté en Bretagne

Du sport pour tous

En maison de retraite aussi

En septembre, sept villes françaises organisent leur: l’occasion de se retrouver le temps d’une journée pour tester plus de 150 activités sportives, dont 25 pratiques handisports (cécifoot, handibasket, handibike...), aux côtés de passionnés et de sportifs professionnels.Une journée sportive et intergénérationnelle.Cette rentrée, le dojo de Rosporden (Finistère) propose des cours de karaté adapté aux seniors.« Ces séances permettent d’acquérir un renforcement musculaire en encourageant la conscience corporelle. C’est une pratique qui améliore le sentiment de confiance en soi, à l’égard des chutes notamment », explique l’instructeur Gérard Sancéau au Télégramme de Brest. Et pour les Bretons plutôt intéressés par les sports collectifs, l’association bretonne de walking football organise un tournoi le 8 septembre dans le Morbihan La Fédération française Sports pour tous propose depuis plus de 50 ans des activités et des programmes adaptés, comme le programme PIED, visant à prévenir les chute.Des ateliers dont l’objectif est de consolider le potentiel musculaire et osseux des seniors, mais aussi à créer des liens.De plus en plus d’établissements organisent des activités sportives, dests.C’est le cas notamment des Monts du Matin, à Besayes et du Clos Rousset à Saint-Marcel Les Valence, qui ont initié il y a trois des rencontres inter-établissements.Cette année, ce sont huit Ehpad et un foyer pour personnes handicapées qui s’affronteront au cours du mois de septembre. De belles rencontres en perspective !