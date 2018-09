Les services d'une maison de retraite (Ehpad) pour soulager la vie à domicile

Elles s'appellent M@do dans la Creuse, Linéa Ressource, ehpad hors les murs... les initiatives se multiplient pour favoriser le maintien à domicile en s'appuyant sur les ressources, les compétences, les technologies (téléassistance, télémédecine), les services (restaurant, activités, animation) et surtout les professionnels des structures médicalisées (Etablissements pour personnes âgées dépendantes).

En Dordogne, un établissement s'ouvre gracieusement.



Objectif : soulager les proches aidants



Du lundi au vendredi, l'EHPAD Le Petit Gardonne de Montagnac la Crempse propose de venir chercher à leur domicile des personnes âgées du canton pour participer à des animations au sein de l'établissement. Cette initiative originale relayée par France Bleu Périgord est entièrement gratuite.



Tout le monde y gagne



Cette proposition booste le lien social et l'énergie des personnes fragilisées. Elle permet de découvrir ce lieu encore tabou qu'est l'Ehpad (Ecoutez cette semaine l'émission de France Inter Ehpad la Vie malgré tout).

Elle soulage les proches ainsi que les professionnels de l'aide à domicile.

De son côté l''EHPAD privé commercial qui a investi dans un mini bus adapté pour assurer le transport, tisse des liens avec ses futurs potentiels résidents et leurs proches.



Contact : Ehpad Le Petit-Gardonne - 24140 Montagnac La Crempse - Tel. 05 53 81 98 18 - petit.gardonne@wanadoo.fr