Je suis salarié(e), parent/enfant mais aussi infirmier, comptable... Je suis un(e) aidant(e)

Ils sont face à nous, un homme, une femme, une ado. Ils nous racontent en termes colorés qu'ils sont salarié(s), collégien, et surtout multitâches (soins, aides, argents, budget) car ils aident un proche fragilisé. Ils sont donc des aidants. Et ils ont besoin d'aides.

Sans pathos, en regardant la réalité en face, la journée nationale des aidants (JNA) ce 6 octobre vise à soutenir la santé de ces proches aidants.





Plaidoyer pour la santé des aidants du Collectif "Je t'aide"





Ateliers, conférences, débats pour informer sur les besoins, les risques, les pistes de réponses





Pour prendre soin de sa santé, encore faut-il se reconnaître en situation de besoin d'aides. La notion de "proche aidant" grandit d'année en année dans la tête de ceux qui le sont et dans celle des professionnels qui accompagnent leurs proches fragilisés.Mais les besoins restent importants comme le souligne le Plaidoyer 2018 du Collectif "Je t'aide" sur la santé des aidants Il vise à sensibiliser au renforcement des initiatives pour aider les aidants à prendre soin de leur propre santé. Cela passe notamment par la sensibilisation de tous les professionnels de santé qui gravitent autour d'eux et autour de la personne malade, handicapée, âgée, dont ils s'occupent.Cela passe aussi par une reconnaissance de leur rôle, de leurs missions, par la société tout entière. Car ils sont parfois infirmier, psychologue, ambulancier, comptable... pour leur proche. Leur rôle est un enjeu de santé publique, un enjeu de cohésion sociale aussi.Collectivités locales (CCAS, villes, départements), associations de proches aidants, CLIC Réseaux de santé , MDPH, services d'aides à la personne, établissements d'accueil... tous les acteurs qui soutiennent les proches aidants sont invités à organiser des ateliers, des conférences, des débats pour les informer (sur leurs droits, leurs congés) , les sensibiliser à l'importance de prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre dans la durée et les orienter vers des solutions concrètes (répits, accueils de jour, hébergements temporaires répertoriés notamment dans l' annuaire d'Agevillage ).Le site de la journée nationale des aidants met à disposition une boite à outils (affiches, invitation, thèmes) pour y parvenir. Des vidéos témoignages de porteurs de projets rassurent et inspirent.210 évènements ont été organisés en 2017 : record à battre pour soutenir et valoriser les proches aidants !dont Agevillage est partenaire