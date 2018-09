La chorale rock senior Salt and Pepper signe chez Universal

Ils sont dunkerquois. Ils ont entre 60 et 84 ans. Et depuis huit ans, ils se retrouvent dans une chorale totalement rock. Un rock bien rythmé, bien dur, bien pêchu ! Leur succès est tel que Universal vient de signer leur premier album, poivre et sel "Salt and Pepper".





Le Rock, le rythme, l'énergie : ca booste



"J'ai dansé, j'ai aimé sur le rock depuis mes 20 ans alors je continue !" explique une chanteuse. "Should I Stay or Shoul I Go" des Clash, "Antisocial tu perds ton sans froid" du Trust, "J'ai rêvé d'un autre monde" de Téléphone ", le premier album démarre sur une reprise de "ça plane pour moi", de Plastic Bertrand : "ca rend heureux pour toute la journée" témoigne un chanteur hilare.

Chanter c'est du sport





On commence par un échauffement, parce que chanter c'est du sport. Le rock invite à ne pas immobile comme dans les chorales plus traditionnelles. "ici, je n'ai plus mal au dos" témoigne la doyenne de 84 ans. Et puis la chorale c'est le collectif, les rencontres, l'envie de se surpasser. C'est aussi les concerts ... jusque dans les maisons d'arrêt de la région. Sympa de sentir que l'on se fait du bien et que l'on fait du bien aux autres !

Les vieux dans les bacs





Ce premier album reprend des standards des années 60 à nos jours : les Beatles, Pink Floyd, Chuck Berry, Queen, les Rita Mitsouko, Madonna, Trust. Un an de travail pour les 25 choristes très émus sur Culture Box. L'album donne envie de danser, de chanter, de faire la fête !

Dans les bacs ce 5 octobre 2018 !



Et les Salt and Pepper pourraient partir en tournée. Pour les contacter : www.saltandpepper.com - email : saltandpepperchorale@gmail.com