Pour préparer sa rentrée d'aidant, suivez le guide

Debout en tant qu'aidant, informé, éclairé, formé

Un livre pratique pour soutenir, aider, rassurer

Sur près de 11 millions de proches aidants*, plus de 4 millions accompagnent un parent en perte d'autonomie.C'est pour eux que la fondatrice d'Agevillage, Annie de Vivie, a écrit l’ouvrage J'aide mon parent à vieillir debout.En écho aux 20 000 dossiers pratiques d'agevillage.com, à son annuaire de 30 000 adresses locales, Annie de Vivie proposepour accepter sa situation d’aidant, regarder le vieillissement de son parent en face, prendre soin de soi (pour prendre soin de lui), aménager son logement mais aussi la cité, aider et travailler, se faire aider, trouver du répit, utiliser les techniques qui apaisent, les technologies, protéger son proche (tutelle), affronter sereinement la fin…Avec amour (Rendez-moi ma femme, ma fille), avec humour (A quoi ça sert un vieux ?), avec tendresse, bienveillance et exigence (Label Humanitude, 5risque de protection sociale), le livre veut soutenir, aider, rassurer.Dans sa préface, Florence Leduc, présidente de l'Association Française des Aidants, rappelle que« Encore faut-il pouvoir, savoir, être aidé le cas échéant, déterminer ce que l’on veut, ce que l’on peut en tant que proche aidant ! (…). Se faire du bien ne fait pas de mal !Plus on se donne les moyens de concilier les domaines de nos vies et plus la relation d’aide nous confirme dans notre humanité. »* Baromètre de la Fondation April de septembre 2017J'aide mon parent à vieillir deboutAnnie de VivieEditions Chronique Sociale184 p. // 12,50 €.Disponible en librairiePour le commander chez l'éditeur : cliquez ici