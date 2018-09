Prévention : vive la mobilité à tout âge

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1,4 milliard de personnes ne bougent pas assez… et risquent donc, plus que les autres, de développer maladies cardiovasculaires, diabètes et autres cancers. Alors que la semaine européenne de la mobilité démarre le 16 septembre, zoom sur deux initiatives en faveur de l’activité à tout âge.



La réalité virtuelle pour se balader partout

Mobil’Roll, des rolateurs en accès libre au cœur de Bordeaux

Les étudiants de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne (Loire) ont conçu un programme de réalité virtuelle visant à encourager l’activité physique chez les personnes âgées, relate Le Progrès. Casque sur les yeux, les utilisateurs sont plongés dans un environnement virtuel qui leur plaît – jardin, bibliothèque, sentier de randonnée… - et incités à s’y promener, sans pour autant quitter l’endroit, sécurisé, où ils se trouvent.Le programme, crée en partenariat avec l’entreprise Social dream, spécialisée dans la réalité virtuelle, sera prochainement testé des patients du centre hospitalier de Nice.A l’image de vélos et des trottinettes électriques en libre-service, une(ponton Yves Parlier) à Bordeaux.La, « station rolateur du futur » éphémère, sera ouverte à l’initiative de l’association Prendre soin du lien (APSL), déjà à l’origine de la Mobil’Aînés , cette marche bordelaise en rolateur organisée chaque année depuis 2016.Objectif : essayer gratuitement des rolateurs et mieux connaître ces aides à la marche mais aussi, comme pour la Mobil’Aînés, encourager les personnes âgées en perte de mobilité à sortir de chez elles, sans crainte du regard des autres.A noter : après les trois premières éditions à Bordeaux, la prochaine Mobil’Aînés se tiendra pour la première fois à La-Teste-de-Buch, le vendredi 28 septembre 2018.