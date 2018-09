Aidants, seniors : partagez vos idées pour bien vieillir chez soi

On la sait, la grande majorité des Français, presque 90 % d’entre eux, souhaite rester vivre chez eux aussi longtemps que possible. Mais pour concrétiser ce désir, il est essentiel de repenser le logement…



Un logement adapté à l’avancée en âge, c’est un logement à la fois confortable et sécurisé, pour éviter les chutes notamment.



C’est un lieu où les gestes du quotidien sont les plus faciles possibles, où l’on peut accueillir les autres mais aussi duquel on peut sortir facilement.



C’est un chez-soi intégré à un environnement accessible, rassurant, bienveillant.



Pour traduire toutes ces ambitions en réalités concrètes, acteurs de l'économie sociale et solidaire, retraités, aidants, étudiants, ingénieurs et autres entrepreneurs sont invités à participer au projet Habitâges.



Un programme d’innovation collaborative composé d’un appel à projet et d’un hackathon qui se déroulera les 5,6 et 7 octobre à Paris.



S’inscrire

En savoir plus



Le programme Habitâges en images