Conseils pour voyager, même avec des soucis de mobilité

Quand, avec l’âge, des problèmes de mobilité surviennent, qu’il devient plus difficile de se déplacer, on envisage parfois de renoncer à voyager. Pourtant près d’une personne sur deux part une fois par an au moins en vacances entre 82 et 89 ans : en prenant des précautions, en anticipant, il est possible de continuer à partir en vacances et de partager de beaux moments hors du temps.



Avant tout, une visite chez le médecin traitant permettra de faire le point, d’obtenir les ordonnances nécessaires si besoin et de s’assurer de partir dans de bonnes conditions.



Ensuite, bien choisir son moyen de locomotion. Selon les compagnies aériennes par exemple, le nombre de chiens d’assistance est limité, ou des limites de poids sont en vigueur pour les fauteuils.



N’hésitez pas à vous renseigner en amont.



Si vous préférez voyager par la route, certains loueurs de voiture proposent des véhicules aménagés.



Et en train, plusieurs services existent : le service Domicile-train, payant, pour un accompagnement depuis chez vous jusqu’à votre place, ou le service Accès plus, gratuit, d’accueil en gare et d'accompagnement jusqu'à la place dans le train pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.



A noter : l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne proposent également de nombreux services en gare et à bord aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.



Quant à l’hébergement, mieux vaut également s’en préoccuper le plus tôt possible pour être sûr de réserver une chambre adaptée.



Là encore, le meilleur moyen reste l’appel à l’hôtelier pour vérifier les conditions d’accessibilité.



Pour en savoir plus



L’assureur de voitures de location Assurancelocationvoiture.fr a compilé toutes les informations utiles pour voyager malgré une mobilité réduite. Des informations bien utiles à retrouver sur le site.







